ФСБ России установила источник рассылки тысяч сообщений о «минировании»

Москва, 23 января. Идентифицирован сервис, с которого тысячами рассылаются сообщения о «минировании» российских судов, образовательных и медицинских учреждений, он находится в Нидерландах. Об этом сообщает в четверг Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, с 28 ноября прошлого года по сегодняшний день с иностранного сервиса Startmail.com, находящегося в Нидерландах, на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило свыше тысячи анонимных сообщений с угрозами их минирования.

Уточняется, что в тексте указывались более 16 тысяч «заминированных» объектов социальной инфраструктуры: школы, детские сады, больницы, объекты транспорта, торгово-развлекательные центры, пишет «Вечерняя Москва».

В ФСБ России уточнили, что все сообщения не соответствовали действительности. Согласно имеющимся данным, для пресечения заведомо ложных сообщений с угрозами минирования и защиты от распространения недостоверных сведений, которые создают угрозу жизни или здоровью граждан, с 23 января доступ к информационным ресурсам иностранного сервиса Startmail.com был ограничен, передает НСН.