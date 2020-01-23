Политолог Романов назвал самого опасного для мира «всадника» грядущего «Апокалипсиса»

Политический аналитик Роман Романов считает темную сторону цифрового мира самым опасным «всадником» грядущего «Апокалипсиса».

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с заявлением, согласно которому в настоящий момент на Земле есть четыре угрожающих миру «всадника Апокалипсиса».

«Я вижу «четырех всадников» среди нас — четыре надвигающиеся угрозы, которые подвергают опасности прогресс XXI века и создают угрозу возможностям XXI века», — сказал он во время своей речи на Генассамблее ООН.

Так, по словам генсека, первый всадник — это «высочайшая геостратегическая напряженность», создающая разрушительные конфликты, ведущие к массовым людским страданиям и росту ядерной угрозы. Вторым всадником, по мнению Гетерриша, является климатический кризис, приводящий к росту средней температуры в мире и ставящий под угрозу вымирания миллионы видов живых существ на планете.

Третьим «всадником» стало «растущее глобальное недоверие» к политическим институтам, когда два из трех человек живут в странах, где растет неравенство, где все больше и больше жителей сомневаются в пользе глобализации. Ну и последним «всадником», по версии Гутерриша, стала «темная сторона цифрового мира». Он подчеркнул, что новые технологии используют для преступлений, разжигания ненависти, распространения ложной информации и эксплуатации людей.

С генсеком согласен политический аналитик интернет–издания Politrussia Роман Романов, однако в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей он сообщил, что «первые два пункта давно стали традиционными, и о них говорят регулярно».

«У нас даже есть «Часы судного дня», где стрелки переводятся и регулируются в течение последних 70 лет. О климатических проблемах тоже постоянно говорят, когда-то Римский клуб собирался и тоже обозначал, что изменения климата приведут к глубоким проблемам в обществе, да и в мире в целом. Плюс еще истерия, возникшая в начале 2000 годов вместе с идеями Альберта Гора (вице-президент США в администрации Билла Клинтона. — Прим. ФАН) и прочих представителей демократической партии США, которые начали лоббировать идею о том, что климатические изменения последних лет стали катастрофическими, а в некоторых случаях неотвратимыми. По факту, это все — часть политической идеологии многих партий, и если мы взглянем на реальный мир, то он ничего общего с этим не имеет», — утверждает собеседник ФАН.

Соответственно, третий и четвертый «всадники» представляют для современного человека наибольший интерес, так как действительно тесно взаимодействуют с рядовым обывателем и имеют на него непосредственное влияние. К примеру, «цифровое законодательство», которое в настоящее время никак не регулируется, как, впрочем, и работа многих крупных IT-компаний.

«Давайте вспомним ситуацию с Cambridge Analytica (английская компания, использующая технологию глубинного анализа данных. — Прим. ФАН) от 2016 года, когда США стали обвинять эту компанию в том, что она провела выборы в Соединенных Штатах Америки и, по сути, посадила в кресло президента определенного человека. И, похоже, это даже первая угроза современности — для тех же демократов. Все-таки даже в России говорят, что появятся новые методы выборов и голосования, но при этом мы пока даже не можем верифицировать и проверить, кто голосует цифровым методом», — продолжает Романов.

Отличным примером классических «цифровых» угроз является сериал «Черное зеркало». Он отлично демонстрирует новые проблемы рядового человека, живущего в эру цифровых технологий и Больших данных.

«Они меняют отношения человека и государства, трансформируют их в таком порядке, что мы, вроде бы, сближаемся с государством, но при этом все больше и больше растет недоверие. С другой стороны, каждый человек, по сути, становится голым, он все больше и больше выкладывает о себе информации в сеть, и вот эти наши цифровые слепки тоже никем не контролируется, хотя в отдельных государствах, в том числе и нашем, принимаются проекты по защите персональных данных. Это попытки сдержать всю эту историю, но мы, опять же, не знаем, что из этого получится», — заключил эксперт.

Третий пункт — «растущее глобальное недоверие» — уже стало традиционным. Бывают периоды, когда люди меньше доверяют классическим политическим организациям и государству, но, в целом, этого «всадника» нельзя считать угрозой.