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Политолог Романов назвал самого опасного для мира «всадника» грядущего «Апокалипсиса»

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Политолог Романов назвал самого опасного для мира «всадника Апокалипсиса»

Политический аналитик Роман Романов считает темную сторону цифрового мира самым опасным «всадником» грядущего «Апокалипсиса».

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с заявлением, согласно которому в настоящий момент на Земле есть четыре угрожающих миру «всадника Апокалипсиса».

«Я вижу «четырех всадников» среди нас — четыре надвигающиеся угрозы, которые подвергают опасности прогресс XXI века и создают угрозу возможностям XXI века», — сказал он во время своей речи на Генассамблее ООН.

Так, по словам генсека, первый всадник — это «высочайшая геостратегическая напряженность», создающая разрушительные конфликты, ведущие к массовым людским страданиям и росту ядерной угрозы. Вторым всадником, по мнению Гетерриша, является климатический кризис, приводящий к росту средней температуры в мире и ставящий под угрозу вымирания миллионы видов живых существ на планете.

Третьим «всадником» стало «растущее глобальное недоверие» к политическим институтам, когда два из трех человек живут в странах, где растет неравенство, где все больше и больше жителей сомневаются в пользе глобализации. Ну и последним «всадником», по версии Гутерриша, стала «темная сторона цифрового мира». Он подчеркнул, что новые технологии используют для преступлений, разжигания ненависти, распространения ложной информации и эксплуатации людей.

Политолог Романов назвал самого опасного для мира «всадника Апокалипсиса»

С генсеком согласен политический аналитик интернет–издания Politrussia Роман Романов, однако в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей он сообщил, что «первые два пункта давно стали традиционными, и о них говорят регулярно».

«У нас даже есть «Часы судного дня», где стрелки переводятся и регулируются в течение последних 70 лет. О климатических проблемах тоже постоянно говорят, когда-то Римский клуб собирался и тоже обозначал, что изменения климата приведут к глубоким проблемам в обществе, да и в мире в целом. Плюс еще истерия, возникшая в начале 2000 годов вместе с идеями Альберта Гора (вице-президент США в администрации Билла Клинтона. — Прим. ФАН) и прочих представителей демократической партии США, которые начали лоббировать идею о том, что климатические изменения последних лет стали катастрофическими, а в некоторых случаях неотвратимыми. По факту, это все — часть политической идеологии многих партий, и если мы взглянем на реальный мир, то он ничего общего с этим не имеет», — утверждает собеседник ФАН.

Соответственно, третий и четвертый «всадники» представляют для современного человека наибольший интерес, так как действительно тесно взаимодействуют с рядовым обывателем и имеют на него непосредственное влияние. К примеру, «цифровое законодательство», которое в настоящее время никак не регулируется, как, впрочем, и работа многих крупных IT-компаний.

Политолог Романов назвал самого опасного для мира «всадника Апокалипсиса»

«Давайте вспомним ситуацию с Cambridge Analytica (английская компания, использующая технологию глубинного анализа данных. — Прим. ФАН) от 2016 года, когда США стали обвинять эту компанию в том, что она провела выборы в Соединенных Штатах Америки и, по сути, посадила в кресло президента определенного человека. И, похоже, это даже первая угроза современности — для тех же демократов. Все-таки даже в России говорят, что появятся новые методы выборов и голосования, но при этом мы пока даже не можем верифицировать и проверить, кто голосует цифровым методом», — продолжает Романов.

Отличным примером классических «цифровых» угроз является сериал «Черное зеркало». Он отлично демонстрирует новые проблемы рядового человека, живущего в эру цифровых технологий и Больших данных.

Политолог Романов назвал самого опасного для мира «всадника Апокалипсиса»

«Они меняют отношения человека и государства, трансформируют их в таком порядке, что мы, вроде бы, сближаемся с государством, но при этом все больше и больше растет недоверие. С другой стороны, каждый человек, по сути, становится голым, он все больше и больше выкладывает о себе информации в сеть, и вот эти наши цифровые слепки тоже никем не контролируется, хотя в отдельных государствах, в том числе и нашем, принимаются проекты по защите персональных данных. Это попытки сдержать всю эту историю, но мы, опять же, не знаем, что из этого получится», — заключил эксперт.

Третий пункт — «растущее глобальное недоверие» — уже стало традиционным. Бывают периоды, когда люди меньше доверяют классическим политическим организациям и государству, но, в целом, этого «всадника» нельзя считать угрозой.

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