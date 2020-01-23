Фото изменившейся Утяшевой поразило поклонников

Москва, 23 января. Пользователи обсуждают появившийся в Сети снимок спортсменки и телеведущей Ляйсан Утяшевой, на котором 34-летняя знаменитость выглядит значительно старше своих лет.

Известная гимнастка и супруга шоумена Павла Воли на фото в личном Instagram и в кадре шоу «Танцы» всегда предстает молодой и свежей. Она практически никогда не делится снимками, которые не подверглись обработке, поэтому зрители привыкли видеть ее идеальный образ.

Однако фото, опубликованное в чужом аккаунте популярной соцсети, представило звезду в непривычном аудитории образе, который сама гимнастка вряд ли захотела бы показывать публике. На снимке обычно веселая Утяшева с правильным макияжем, выгодно подчеркивающим скулы и глаза, выглядит уставшей и постаревшей.

Размышляя о причинах неудачного фото, поразившиеся пользователи выдвинули разные версии, передает Kp.ru. Некоторые решили, что во время съемки был выбран неверный ракурс.

Другие возложили вину за плохое фото на свет, исказивший лицо спортсменки.

Третьи предположили, что знаменитость поправилась за новогодние праздники, поскольку звезда с супругом и детьми пока живет в расслабленном режиме — отдыхает в США.

Как пишет StarHit, после завершения спортивной карьеры гимнастка периодически вела борьбу с лишним весом. Она утверждала, что никогда не была худой. По словам Утяшевой, после рождения сына ей пришлось сбросить около 25 лишних килограммов. Теперь звезда следит за питанием и старается поддерживать физическую активность.

Ранее гимнастка на своей странице в Instagram даже делилась с подписчиками рецептом «мощнейшего коктейля для похудения» — смузи с сельдереем, напоминает «Газета Кемерова». Утяшева отмечала, что напиток имеет специфический вкус, но «уговорить себя, что это вкусно, можно».