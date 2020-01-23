Москва, 23 января. Комиссия Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций отреагировала на данные о панике из-за предполагаемого появления в РФ смертельного китайского коронавируса. Председатель комиссии Александр Малькевич прокомментировал данную информацию в Facebook.

По его словам, в социальных сетях началась паника по поводу распространения опасного вируса из-за многочисленных комментариев.

«Ну вот, опять кто-то использует страхи людей, сознательно выдумывая чрезвычайные ситуации», — написал он.

Политик подчеркнул, что россиянам надо быть готовыми к тому, что такие сообщения «атаковать будут ежедневно». Он описал схему, по которой распространяются фейки. По словам Малькевича, сначала людям в социальных сетях и мессенджерах приходят сообщения примерно с таким содержанием: «Отец работает в… Сегодня его срочно вызвали на совещание. Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь собирать вещи и бежать в магазин за продуктами на две недели».

Член Общественный палаты подчеркнул, что потом такие сообщения подхватывают средства массовой информации. Малькевич призвал не верить фейкам о распространении коронавируса в РФ.

Ранее стало известно, что у двух человек, госпитализированных из аэропорта «Пулково» в Петербурге, не нашли коронавируса. У прибывших из Китая пассажиров диагностировали ОРВИ. Как пишет НСН, по словам члена комитета Александра Петрова, угрозы эпидемии коронавируса в России нет.

На данный момент число инфицированных новым коронавирусом в Китае превысило 570 человек. 17 человек погибли, 95 жителей из 27 регионов КНР находятся в критическом состоянии.