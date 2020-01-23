Турция считает, что встреча военного комитета может укрепить доверие между ЛНА и ПНС

Давос, 23 января. Первая встреча военного комитета по урегулированию в Ливии, запланированная на 28 февраля в швейцарской Женеве, может сыграть ключевую роль в поддержании режима прекращения огня. Об этом рассказал в четверг на полях давосского Всемирного экономического форума руководитель Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Эта встреча военного комитета будет очень важной или может сыграть решающую роль в поддержании режима прекращения огня, а также в определении линий противостояния между двумя сторонами. Также встреча может стать хорошей мерой укрепления доверия между Хафтаром и Сарраджем», — передает РИА Новости слова главы внешнеполитического ведомства.

Чавушоглу обратил внимание на то, что все стороны в Ливии должны начать работать вместе, а не оставаться в разных зданиях или разных комнатах.

Напомним, предыдущая встреча по Ливии состоялась 19 января в Берлине. Международная конференция стала продолжением переговоров в российской столице, состоявшихся 13 января благодаря активным усилиям российских дипломатов.

Переговорный процесс по Ливии был запущен после встречи президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана 8 января в Стамбуле. Глава российского государства выступил с предложением о прекращении огня в Ливии, турецкий глава поддержал инициативу российского лидера. Так, с 12 января в североафриканской стране впервые за долгое время установилось перемирие.

Как сообщал «Царьград», глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя инициативу Путина по прекращению огня в Ливии, заявил, что РФ является сторонником восстановления мира в североафриканской стране.

Как отметили многие эксперты и политологи, берлинская конференция по Ливии не принесла какого-либо конкретного результата и стала всего-то попыткой копирования куда более важных и эффективных переговоров в российской столице, где, в отличие от европейской площадки, на самом деле обсуждались ключевые вопросы. Об этом говорит, во-первых, тот факт, что европейские руководители не стали приглашать к обсуждению командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара и председателя так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, попытавшись решить вопросы с ними во время отдельных встреч.