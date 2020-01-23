Ганжара заверил, что правоохранители РФ не допустят провокаций участников марша на Крым

Москва, 23 января. Заявление лидера организации «Меджлис1 крымско-татарского народа», признанной экстремистской и запрещенной в России, Рефата Чубарова о марше на Крым не стоит воспринимать всерьез, ведь он давно уже «политический труп». Такое мнение выразил политолог Владислав Ганжара.

Еще в начале декабря Чубаров объявил о шествии на Крым. Он заявлял, что речь идет о якобы «мирной акции», но и не исключал «силовой вариант прорыва».

В четверг стало известно, что представители «Меджлиса крымско-татарского народа» пересекут границу полуострова на пункте пропуска «Чонгар» и вторгнутся в Крым 2 мая, пишет «Газета.ru».

Ганжара уверен, что к таким угрозам не стоит относиться серьезно, поскольку сам Чубаров представляет собой «политический труп», который всеми силами пытается напомнить о себе.

«С большой вероятностью, отрабатывает очередной грант иностранного государства», — передает слова политолога радио Sputnik.

Эксперт заверил, что российские правоохранительные органы и пограничники не допустят никаких провокаций участников шествия на границе. Ганжара в заключение не исключил, что никакого марша и вовсе не будет, а на Украине лишь «станут сотрясать информационное пространство».

«Может, до Херсонской области он дойдет, пошагает там по кругу, и все закончится», — констатировал эксперт.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году демократическим путем в результате народного референдума, который провели в соответствии с международным правом и Уставом ООН. Большинство крымчан высказались за становление Крыма российским регионом. Однако Киев по прошествии пяти лет все так же безосновательно считает полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией, и продолжает нападки на Москву.

Как напоминает «Ридус», Чубаров не впервые заявляет о том, что Крым будто бы был «оккупирован». В 2018 году он потребовал отдать Украине мост через Керченский пролив в качестве «компенсации».

Ранее глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров пригрозил инициаторам марша на Крым. Он заверил, что любые действия, направленные на нарушение суверенной границы России, будут пресекаться арестом.

1 Организация запрещена на территории РФ.