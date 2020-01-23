Объявление украинца об обмене медалей деда на iPhone разгневало интернет-пользователей

Киев, 23 января. Публикация объявления жителя Украины о продаже медалей Второй мировой войны и обмене их на iPhone 11 Pro Max разгневала интернет-пользователей.

В Twitter-аккаунте пользователя с ником Alexander Grom появилось объявление о продаже медалей деда. Мужчина готов продать награды или обменять их на iPhone 11 Pro Max.

Такое пренебрежительное отношение к Великой Победе вызвало шок у юзеров, сообщил «Царьград». Многие пользователи, получившие от родственников в наследство медали, прямо заявили украинцу, что никогда бы не продали их и тем более не обменяли на новый гаджет.

«АТОдранец, поди… «Херой Евромайдана». Только прочла в СМИ и угадала. У меня хранятся ценные ордена (полководческие) и медали деда, которые мне завещаны и будут переданы по наследству. И что бы ни случилось, я, извините, сдыхать буду, но с ними не расстанусь. Это для меня бесценно», — подчеркнула TatkaCheburator.

«Надеюсь, что и ваши внуки плюнут на ваши могилы», — пожелал Romancolonel.

«Бедный дед, войну страшную прошел и победил, а тут внук решил его убить окончательно, да ты хуже фашиста», — считает ljfoska.

«А я медали своего деда бережно храню, он Берлин брал! В мыслях даже не было желания продать его подвиг!» — пишет van11614677.

Ранее пользователи украинского сегмента Интернета высмеяли отца бывшего президента Украины Петра Порошенко за страсть, как назвали юзеры его многочисленные ордена и медали, «наградным побрякушкам». Многие предположили, что Алексей Порошенко их купил.