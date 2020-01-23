ВС РФ провели очередную гуманитарную акцию в провинции Даръа

Дамаск, 23 января. Военнослужащие Вооруженных сил России провели очередную гуманитарную акцию в населенном пункте Джебаб провинции Деръа. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Также в мероприятии принял участие общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова.

Местные жители в ходе акции получили продовольственные наборы с мукой, сахаром, рисом, сгущенным молоком и чаем. Учащимся школы военные подарили канцелярские принадлежности. Помимо продовольствия нуждающиеся смогли получить квалифицированную медицинскую помощь у российских военных врачей.

В ходе проведения гуманитарной акции безопасность и правопорядок обеспечивали подразделения российской военной полиции.

По словам местного жителя Хасана Риаби жители населенного пункта прекрасно помнят поддержку и помощь российской стороны в первые месяцы перехода провинции под контроль правительственных сил в 2018 году и высоко ценят внимание и заботу.

По окончании гуманитарной акции граждане выразили благодарность российским военным за оказываемую помощь.