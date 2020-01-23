Турция напомнила о взятых всеми сторонами кризиса в Ливии обязательствах

Анкара, 23 января. Турецкие власти не собираются увеличивать контингент своих военных советников в Ливии до того момента, пока в африканской стране соблюдается перемирие. Об этом сообщил журналистам в четверг на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы все договорились, что до тех пор, пока соблюдается перемирие, никто не будет посылать дополнительных советников, или войска, или наемников из соседних стран», — передает РИА Новости слова турецкого министра.

По словам руководителя внешнеполитического ведомства, «все стороны взяли на себя обязательства».

Напомним, прошедшая 19 января берлинская конференция стала продолжением переговоров по урегулированию кризиса в Ливии, которые состоялись 13 января в российской столице. В переговорах в Москве принимали участие представители ЛНА и ПНС Ливии. Стоит отметить, что 12 января благодаря усилиям РФ в североафриканской стране впервые за многие месяцы воцарилось перемирие, которое продолжает соблюдаться всеми сторонами конфликта. Берлинская конференция по Ливии не имела таких результатов, как прошедшая встреча в Москве, о чем высказывались российские и зарубежные эксперты.

Как отмечал министр иностранных дел Германии Хайко Маас, следующая конференция по Ливии на уровне глав МИД запланирована на начало предстоящего месяца, сообщал АиФ.ru.

После встречи в России фельдмаршал ЛНА Халифа Хафтар направил письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину, в котором выразил благодарность за миротворческие усилия российского лидера. Помимо этого, Хафтар заявил о готовности провести очередную встречу по Ливии в Москве.

Комментируя итоги берлинской конференции, профессор МГУ Александр Вавилов обратил внимание на то, что она продемонстрировала очевидную несостоятельность европейского варианта урегулирования ситуации в Ливии. Как подчеркнул эксперт, российская модель деэскалации в Ливии имеет явняе преимущества.