Путин прибыл в Израиль для участия в мероприятиях, посвященных памяти Холокоста

Тель-Авив, 23 января. Президент России Владимир Путин прибыл в Израиль в четверг с коротким, но очень насыщенным визитом.

Помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что поездка Путина приурочена к празднованию 75-й годовщины освобождения Красной армией концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв Холокоста. Российский президент выступит на Всемирном форуме «Сохраним память о Холокосте, боремся с антисемитизмом» в качестве главного иностранного гостя, указал «Царьград».

Путин также примет участие в торжественной церемонии открытия в центре Иерусалима бронзовой стелы «Свеча памяти» и церемонии передачи ордена Мужества родственникам героя восстания пленников лагеря смерти Собибор Леона Фельдгендлера, сообщила «Газета.ру».

Запланированы переговоры президента РФ с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху и главой Израиля Реувеном Ривлином, на повестке у них двусторонние и международные вопросы. Еще состоится отдельная встреча с матерью осужденной в РФ за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар Яффой и патриархом Иерусалимским Феофилом III с участием Нетаньяху.

После всех мероприятий в Израиле российский президент отправится в Вифлеем для переговоров с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Стороны обсудят актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня.