Шепелев отреагировал на слухи о своем увольнении с Первого канала

Москва, 23 января. Телеведущий Дмитрий Шепелев отреагировал на слухи о том, что его якобы «уволили» с Первого канала.

Ранее в Telegram-канале «НеМалахов» появилось сообщение о том, что Шепелев уходит с Первого канала, а его место в программе «На самом деле» займет Дмитрий Нагиев. Судя по комментариям в Сети, многие приняли эту информацию на веру.

Как отмечает «ФедералПресс», информационный вброс опроверг как Первый канал, так и сам телеведущий.

«В удивительное время мы, конечно, живем, когда каждая тухлая фантазия может стать новостью», — написал он на своей странице в Instagram.

Больше всего Шепелева раздосадовало то, что на слухи о его увольнении кто-то повелся. Он пожелал всем воды и успокоительного, пишет «Царьград».

Шепелев ведет ток-шоу «На самом деле» с лета 2017 года. До этого он работал над многими другими проектами.

За жизнью телеведущего общественность и СМИ особенно пристально следят с 2015 года, когда от глиобластомы скончалась его возлюбленная, известная певица Жанна Фриске. В настоящее время Шепелев воспитывает их общего сына Платона.

Родственники Фриске не раз жаловались на то, что он не дает им видеться с ребенком. Например, певица Ольга Орлова, крестная мать Платона, недавно откровенно призналась, что переживает за ментальное здоровье мальчика.

Сам же Шепелев собирается жениться на новой возлюбленной. Его избранницей стала Екатерина Тулупова, с которой телеведущий состоит в отношениях с 2018 года.