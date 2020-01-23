Черняк рассказал, как экстремиста Чубарова встретят в Крыму

Бывший депутат Верховной рады Рефат Чубаров, заявляя о марше на Крым, в первую очередь, пытается попугать американских и европейских партнеров Украины. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Марш на Крым

Рефат Чубаров в эфире украинского «Пятого канала» заявил, что представители возглавляемого им «Меджлиса1 крымскотатарского народа» (экстремисткая организация, запрещена в РФ) пересекут границу с Крымом на пункте пропуска «Чонгар» 2 мая.

Ранее Рефат Чубаров заявил о намерении устроить поход на Крым, назвав свою акцию «Марш достоинства» мирной. По его словам, ее цель — помочь международным организациям воплотить в жизнь принятые ими решения в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как отметил Чубаров, в пешем марше на Крым с украинской территории в первых рядах будут идти члены экстремисткой организации, затем народные депутат и «западные партнеры». Правда, кто конкретно, Чубаров так и не сказал.

При этом экстремист не исключил развития сценария в силовом ключе.

Обратим внимание, что Рефат Чубаров давно известен своими резкими заявлениями в адрес Российской Федерации. Он, например, предлагал отпраздновать на официальном уровне 450-летие сожжения Москвы. Таким образом бывший украинский парламентарий решил отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.

Попугать Европу и США

Как отметил Алексей Черняк, судя по тому, что происходит на территории Украины, «Меджлис крымскотатарского народа»1 полностью лишили финансирования.

«Также накрыли телеканал, который полностью поливал грязью Россию. Кроме того, разбежались их батальоны. И многое еще. Во-первых, заявление Чубарова — попытка привлечь с к себе хоть какое-то внимание. Во-вторых, он понимает, что через границу не пройдет. Это ему не прогулка по Крещатику. Поэтому таким образом Чубаров пугает американцев, европейцев и других друзей Украины, что он создаст конфликтную ситуацию», — пояснил Алексей Черняк.

По словам Алексея Черняка, все, что сегодня налаживается в большой международной политике, происходит благодаря огромным усилиям в первую очередь Российской Федерации. Он обратил внимание, что многие европейские страны «уже давно хотят забыть как страшный сон» конфликт с Россией.

«Чубаров создает конфликтную ситуацию. Но он понимает, что далеко не дойдет. Он даже украинскую территорию не сможет пройти. А на нашей мы его уже давно ждем — он у нас в соответствующих списках. Он знает, что его ждет, тем более с применением насилия и создания провокации на государственной границе. Чубаров просто сотрясает воздух для привлечения внимания, заставить вернуть финансирование, которое они по своим карманам разбирали», — заключил Алексей Черняк.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за возвращение в родную гавань. Украина по-прежнему считает полуостров своей территорией. Однако президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

1 Организация запрещена на территории РФ.