Крашенинников опроверг заявления о роспуске Госдумы после принятия поправок к конституции

Москва, 23 января. Утверждения о роспуске Государственной думы после принятия закона о поправке в Конституцию РФ необоснованны. Об этом заявил глава комитета Думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Крашенинников также является сопредседателем рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в конституцию.

«Неожиданно для меня и совершенно необоснованно пошла информация о том, что после принятия конституции Государственная дума будет распущена. Этого вообще нет, я хочу официально заявить», — сказал он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал публикации иностранных СМИ о возможном досрочном роспуске нижней палаты парламента вмешательством в суверенные дела России, напоминает RT.

Напомним, о необходимости внести в конституцию изменения, гарантирующие ее приоритет в российском правовом пространстве, в рамках послания Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства обратил внимание на то, что в новом своде законов необходимости нет, поскольку еще не исчерпан потенциал действующего. В связи с этим Путин предложил внести в основной закон ряд поправок, которые предполагают значительные изменения в системе власти, а также регулируют пенсии и МРОТ.

За окончательный пакет изменений в Конституцию РФ проголосуют граждане в ходе референдума, все поправки будут приняты только с учетом мнения общества. Ранее сообщалось, что всероссийское голосование по изменению основного закона пройдет до 1 мая.