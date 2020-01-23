Коронавирус не нашли у госпитализированного в Петербурге россиянина

Санкт-Петербург, 23 января. Прибывший из Китая в Петербург россиянин, о госпитализации которого рассказали средства массовой информации, не болен коронавирусом, сообщил источник Федеральному агентству новостей.

Как уточнил источник ФАН, у гражданина РФ, Армана К., была выявлена острая респираторная вирусная инфекция. Кроме того, специалисты не нашли коронавируса у прибывшего в РФ китайца, имя которого не называется.

Ранее стало известно, что из петербургского аэропорта «Пулково» в больницу были доставлены два пациента. Один из них россиянин, второй госпитализированный из аэропорта человек — китайский студент, также недавно вернулся из КНР.

В пресс-службе Минздрава уточнили, что вопрос оказания всей необходимой медицинской помощи этим пациентам находится на личном контроле главы ведомства Михаила Мурашко. В министерстве ранее рассказали, что разработка российской вакцины против коронавируса, обнаруженного в Китае, займет не менее полугода. Замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой уточнил, что Минздрав уже приступил к работе по созданию вакцины.

Напомним, на данный момент число инфицированных новым коронавирусом в Китае превысило 570 человек. 17 человек погибли, 95 жителей из 27 регионов КНР находятся в критическом состоянии. Свыше 5,8 тысячи — имели тесный контакт с носителями вируса.

Несмотря на меры предосторожности, зараженных уже нашли в Таиланде, США и Южной Корее.