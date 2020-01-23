Аналитический центр при Кабмине РФ прогнозирует подорожание сигарет

Москва, 23 января. Цены на сигаретную продукцию и электронные сигареты могут вырасти на 20-25% в наступившем году. Об этом говорится в результатах прогноза Аналитического центра при Кабмине РФ.

Так, по имеющимся данным, главным образом на вероятное повышение цен повлияет массовая маркировка табачной продукции, которая стала обязательной с 1 марта прошлого года. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на тару товара, пишет «ФедералПресс».

Уточняется, что такие требования влекут расходы для бизнеса, которые сказываются и на итоговой цене товара. Помимо этого, Министерство промышленности и торговли РФ планирует 1 апреля 2020 года запретить выдачу специальных марок для табачных фирм и предприятий, не зарегистрированных в системе цифровой маркировки, пишет «Ридус».

Как заявила заместитель председателя управления макроэкономических исследований Аналитического центра при кабмине Виктория Павлюшина, именно маркировка наиболее значительно влияет на рост цен.

«Эта мера призвана снизить долю контрафактного товара на рынке, однако пока удельный вес нелегальных табачных изделий растет», — подчеркнула она.

Также стоит отметить, что с начала года в России повысилась ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия. Кроме того, выросли акцизы на сигары, нагревательный табак, электронные системы доставки никотина и другие изделия, отмечает АиФ.ru.