Три человека погибли при крушении самолета, тушившего пожары в Австралии

Канберра, 23 января. Три человека погибли в результате крушения самолета, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке Австралии, сообщила газета Sydney Morning Herald со ссылкой на Аварийно-спасательную службу страны.

Ранее в четверг местная пожарная служба сообщила, что потеряла связь с большим авиатанкером, который работал в районе Сноуи Монаро.

По данным издания, обломки военно-транспортного самолета С-130 Hercules были обнаружены недалеко от города Кума на юге Нового Южного Уэльса.

Комиссар сельской пожарной службы штата Шейн Фицсиммонс сообщил, что причина крушения лайнера пока не установлена, передает «Газета.ру».

В сентябре прошлого года Австралию охватили лесные пожары, их до сих пор полностью не потушили. В результате пожара выгорели миллионы гектаров земли, сгорели более двух тысяч домов. Огонь унес жизни 27 человек, указал Infox.ru.