Голикова не исключила смену руководства ФСС

Москва, 23 января. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова не исключила, что руководство Фонда социального страхования (ФСС) может быть сменено.
«Возможно, будет», — сказала она РИА Новости.
Кандидатуры Голикова не назвала, отметив, что пока не нужно забегать вперед.
«Это решение правительства», — добавила вице-премьер.
Ранее стало известно, что глава правительства Михаил Мишустин назначил бывшего министра труда и соцзащиты Максима Топилина председателем правления Пенсионного фонда России (ПФР), напоминает радио Sputnik. При этом ранее возглавлявший ПФР Антон Дроздов занял пост заместителя министра финансов.