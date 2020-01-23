Голикова не исключила смену руководства ФСС

Москва, 23 января. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова не исключила, что руководство Фонда социального страхования (ФСС) может быть сменено.

«Возможно, будет», — сказала она РИА Новости.

Кандидатуры Голикова не назвала, отметив, что пока не нужно забегать вперед.

«Это решение правительства», — добавила вице-премьер.

Ранее стало известно, что глава правительства Михаил Мишустин назначил бывшего министра труда и соцзащиты Максима Топилина председателем правления Пенсионного фонда России (ПФР), напоминает радио Sputnik. При этом ранее возглавлявший ПФР Антон Дроздов занял пост заместителя министра финансов.