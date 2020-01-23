Министерская конференция по ситуации в Ливии пройдет в Берлине

Давос, 23 января. Министерская конференция по урегулированию ситуации в Ливии состоится в Берлине в первую неделю февраля. Об этом рассказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

На полях Всемирного экономического форума (ВЭФ), который проходит в Давосе, министр отметил, что участники ждут точную дату от Германии, в частности от министра иностранных дел Хайко Мааса.

«Я думаю, он скоординирует это с другими министрами, которые хотят участвовать. Мы уже поддержали идею проведения следующей встречи», — объяснил Чавушоглу.

Предыдущая встреча по Ливии состоялась 19 января в столице Германии. Международная конференция стала продолжением переговоров в Москве, состоявшихся 13 января благодаря усилиям российских дипломатов.

Переговорный процесс по Ливии был запущен после встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 8 января в Стамбуле. Лидеры призвали стороны ливийского конфликта прекратить боевые действия с 12 января.

Как отметили многие эксперты, конференция по Ливии не принесла какого-либо конкретного результата и стала лишь попыткой копирования куда более значимых и эффективных переговоров в российской столице, где, в отличие от европейской площадки, действительно обсуждались важные вопросы по ситуации в североафриканском государстве.

Об этом свидетельствует, в первую очередь, тот факт, что европейские руководители не стали приглашать к обсуждению командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара и главу так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, попытавшись решить вопросы с ними в ходе сепаратных встреч.