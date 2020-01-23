Воспитанник интерната арестован в Бурятии по обвинению в изнасиловании учениц

Улан-Удэ, 23 января. Воспитанник Галтайской специальной (коррекционной) школы в Бурятии обвинен в изнасиловании двух учениц и арестован. Об этом сообщили в СУ СК РФ по республике.

По данным ведомства, в 2017 и 2018 годах молодой человек несколько раз надругался над несовершеннолетней воспитанницей школы.

«В 2018 году он совершил изнасилование еще одной воспитанницы интерната в лесном массиве возле оздоровительного лагеря, в который дети выезжали летом», — говорится в сообщении СУ СК РФ по региону.

Правоохранители получили информацию о произошедшем в конце 2019 года. Была проведена проверка, по итогам которой против молодого человека возбудили два уголовных дела, пишет «Газета.ru». Обвиняемый в изнасилованиях уже достиг совершеннолетия, его заключили под стражу, передают «Известия».

Как отмечает телеканал «360», против администрации учебного заведения завели дело о должностном преступлении, поскольку в интернате «складывалась нездоровая обстановка».

Ранее стало известно об изнасиловании в областной клинической больнице в Ленобласти. 32-летний медбрат напал на 20-летнюю коллегу и надругался над ней. Правоохранители возбудили уголовное дело.