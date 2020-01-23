Норвежские ученые назвали главную причину погружения океанов в мантию Земли

Осло, 23 января. Научные сотрудники из Университета Осло рассказали, куда стекают океанические воды. По словам геологов, сотни миллионов литров воды скрываются в земной мантии из-за существования мертвого суперконтинента. Об этом сообщается в журнале Geochemistry, Geophysics and Geosystems.

Такой феномен получил наименование «глубинный водный цикл». Как отмечают норвежские специалисты, обычно этот процесс сопровождается поглощением минералов при помощи субдукции. Спустя некоторое время вода нагревается до такого состояния, что снова выбрасывается в обратном направлении благодаря подводным взрывам и гидротермальным источникам, пишет Planet Today.

Ученые предупреждают, что отрицательными последствиями этой аномалии следует признать несбалансированную потерю вод за всю историю Земли.

Как сообщал «ФедералПресс», ранее Greenpeace заявил, что рыболовные сети и ловушки являются основными пластиковым загрязнителем океана. Согласно сведениям организации, в море ежегодно сбрасывается свыше 640 тысяч тонн приспособлений для ловли рыбы.

Ранее Infox.ru сообщил, что американский астрофизик представил новую версию происхождения воды на Марсе.