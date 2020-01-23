Молчанов объяснил, когда отношения Киева и Москвы вернутся на докризисный уровень

Киев, 23 января. Россия и Украина в отношениях могут выйти на уровень здорового прагматизма, особенно это касается экономических вопросов, считает политолог Кирилл Молчанов.

По его словам, отношения Киева и Москвы в обозримом будущем до докризисного уровня 2013 года не поднимутся. Как пишет издание «Украина.ру», он посоветовал двум странам действовать обдуманно.

«Если с Донбассом еще теоретически можно прийти к общему знаменателю, то по вопросам Крыма я так вижу, что точек для соприкосновения нет. Поэтому не будет и полноценной нормализации», — подчеркнул специалист.

При этом политолог уточнил, что в отношениях Москвы и Киева должен наступить здоровый прагматизм. По его мнению, им следует руководствоваться экономической целесообразностью. В частности, это может быть возврат к прямым закупкам газа из России, что поможет президенту Украины Владимиру Зеленскому снизить коммунальные тарифы и спасти собственный рейтинг от резкого обвала.

Ранее бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что шанс на восстановление отношений между Украиной и Россией есть, но для этого требуется прагматичный подход и честность. В Госдуме также надеются на возвращение прежнего диалога между странами, однако Киеву необходимо сделать встречные шаги. В Государственной думе выразили солидарность с позицией премьера, хотя и подчеркнули, что, если Киев будет по-прежнему продолжать зависеть от воли Вашингтона, то перспектив на возвращение отношений крайне мало.