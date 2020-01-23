Insta-блогер из Магнитогорска шокировала потенциального жениха на «Давай поженимся!»

Москва, 23 января. Instagram-блогер из Магнитогорска Алекса Девил своими накаченными губами шокировала потенциального жениха на программе «Давай поженимся!».

Девил приняла участие в популярной передаче Первого канала, куда мужчины и женщины приходят для того, чтобы найти свою вторую половину.

Во время традиционной самопрезентации она назвала себя главной модницей Магнитогорска и заявила, что мечтает прославиться. Также участница программы призналась, что является жертвой косметологических услуг. Девушка рассказала, что впервые она решила сделать губы чуть пухлее, когда ей не было 18 лет, а потом не смогла остановиться.

Однако ведущие передачи не прониклись пониманием к героине и подвергли ее резкой критике. В частности, известная сваха телепроекта Роза Сябитова уличила «невесту» в обмане, заявив, что ей не 20 лет, а больше 30-ти, передает URA.RU.

«Жених» Людвиг, который представился коллекционером автомобилей и стал главным героем шоу, признался, что боится Алексу.

«Как я друзьям покажу такую девушку, все смеяться будут», — растерялся 52-летний мужчина.

После участия в программе блогер заявила, что удивлена двойными стандартами.

«Хочется сказать, я всегда удивлялась тому, что русские готовы простить четырех детей от разных мужчин, но простить большие губы они не могут», — написала она в своем Instagram.

В декабре появилась информация о том, что программа «Давай поженимся!» после Нового года может быть закрыта. Однако ведущие Лариса Гузеева и Роза Сябитова в комментарии телеканалу «360» ее не подтвердили. Новогодние праздники прошли, а передача продолжает существовать в сетке вещания Первого канала.