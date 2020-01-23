Три человека погибли при пожаре в Красноярском крае из-за телевизора

Красноярск, 23 января. Двое взрослых и ребенок погибли при пожаре в жилом доме на юге Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения МЧС России.

По данным ведомства, трагедия произошла в поселке Дубинино в ночь на четверг.

«Произошел пожар в квартире в муниципальном жилом доме, в результате которого погибло три человека», — говорится в сообщении.

Предполагается, что к гибели людей привело возгорание телевизора. По предварительной версии, произошло короткое замыкание электропроводки. Для тушения пожара привлекли девять единиц техники и 20 человек.

Ранее стало известно о крупном пожаре в Томской области, который унес жизни 11 человек. По предварительным данным, причиной возгорания в деревянном жилом доме в Асиновском районе стала неисправность электрооборудования, например, замыкание в отопительном приборе.