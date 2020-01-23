Датские и нидерландские ученые выяснили, почему мужчины живут меньше женщин

Копенгаген, 23 января. Научные сотрудники из Дании и Нидерландов раскрыли «реальную причину» разной продолжительности жизни мужчин и женщин. Согласно исследованию экспертов из Гренингенского университета и университета Южной Дании, женщины в среднем живут на два года дольше мужчин.

Исследователи проанализировали продолжительность жизни обеспеченных представительниц прекрасной половины человечества и мужчин в возрасте от 50 до 85 лет в Северной Америке, Европе и Океании за период с 1950 по 2015 год, сообщает издание The Conversation.

Оказалось, что в 1950 году мужчины жили на 2,5 года меньше женщин, а в 1980 году — на 4,5 года. К 2015 году эта разница пошла на уменьшение и составила примерно два года, пишут «Известия».

Как объясняют ученые, это обусловлено курением. По словам исследователей, мужчины начали курить раньше и больше, чем женщины. А в период, когда женщины пристрастились к негативной привычке, специалисты лишь выявили вред курения, пишет «ФедералПресс».

Как демонстрируют результаты исследования, проведенного специалистами ООН, людей в возрасте становится все больше. Так, к 2050 году в мире будут жить более миллиарда людей, которым за 60, отмечал Infox.ru.