Жителей Амурской области призвали не ездить в Китай из-за коронавируса

Москва, 23 января. Губернатор Амурской области Василий Орлов в связи с распространением в Китае нового типа коронавируса, от которого уже скончались 17 человек, призвал местных жителей на время отказаться от поездок в эту страну. Об этом он написал в своем Instagram.

По словам руководителя, в Китае сложилась «очень серьезная ситуация по коронавирусу». Губернатор уточнил, что региону нужно принять меры профилактики.

«Откажитесь от поездок в это время, пожалуйста. Будьте внимательны к своему здоровью, обращайтесь к врачам при любом подозрении», — подчеркнул он.

Как пишет «Ридус», на данный момент число инфицированных новым коронавирусом в Китае превысило 570 человек. Напомним, 95 жителей 27 регионов КНР находятся в критическом состоянии. Свыше 5,8 тысячи — имели тесный контакт с носителями вируса. Все они находятся на карантине. По данным телеканала «360», при этом зараженных уже нашли в Таиланде, США и Южной Корее.

Ранее замдиректора Центра стратегического планирования Минздарава РФ Герман Шипулин уточнил, что разработка российской вакцины против коронавируса, обнаруженного в Китае, займет не менее полугода. Замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой ранее говорил, что Минздрав уже приступил к работе по созданию вакцины.

Этот процесс потребует существенных средств, однако их выделение необходимо для получения успешного результата. Еще столько времени необходимо для испытаний нового препарата.