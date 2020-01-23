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Жителей Амурской области призвали не ездить в Китай из-за коронавируса

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Жителей Амурской области призвали не ездить в Китай из-за коронавируса

Москва, 23 января. Губернатор Амурской области Василий Орлов в связи с распространением в Китае нового типа коронавируса, от которого уже скончались 17 человек, призвал местных жителей на время отказаться от поездок в эту страну. Об этом он написал в своем Instagram.

По словам руководителя, в Китае сложилась «очень серьезная ситуация по коронавирусу». Губернатор уточнил, что региону нужно принять меры профилактики.

«Откажитесь от поездок в это время, пожалуйста. Будьте внимательны к своему здоровью, обращайтесь к врачам при любом подозрении», — подчеркнул он.

Как пишет «Ридус», на данный момент число инфицированных новым коронавирусом в Китае превысило 570 человек. Напомним, 95 жителей 27 регионов КНР находятся в критическом состоянии. Свыше 5,8 тысячи — имели тесный контакт с носителями вируса. Все они находятся на карантине. По данным телеканала «360», при этом зараженных уже нашли в Таиланде, США и Южной Корее. 

Ранее замдиректора Центра стратегического планирования Минздарава РФ Герман Шипулин уточнил, что разработка российской вакцины против коронавируса, обнаруженного в Китае, займет не менее полугода. Замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой ранее говорил, что Минздрав уже приступил к работе по созданию вакцины.

Этот процесс потребует существенных средств, однако их выделение необходимо для получения успешного результата. Еще столько времени необходимо для испытаний нового препарата.

Жителей Амурской области призвали не ездить в Китай из-за коронавируса

 

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Источник: Instagram
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