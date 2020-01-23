Starbucks призвала отказаться от молока ради экологии

Нью-Йорк, 23 января. Сеть кофеен Starbucks призвала своих посетителей отказаться от привычного им коровьего молока, заменив его на растительные аналоги.

Аналитики американской компании подчеркнули, что производство молочной продукции — один из главных источников выбросов углеродов в деятельности Starbucks. В качестве примера они привели изготовление взбитых сливок для кофе, которое наносит планете больший вред, чем полет частного самолета.

В Starbucks заверили, что около 20% посетителей кофеен уже перешли на растительное молоко. К 2030 году компания планирует вполовину уменьшить выбросы углекислого газа и количество отправляемого на свалки мусора.

«Мы знаем, что впереди нас ждет трудный путь, мы знаем, что нам не справиться в одиночку», — подчеркнул один из руководителей компании Кевин Джонсон.

О вреде, наносимом окружающей среде, в компании задумались еще несколько лет назад. Например, в 2018 году Starbucks приняла решение отказаться от использования пластиковых трубочек.

Роскачество ранее объяснило, в чем разница между коровьим и растительным молоком. В первую очередь, у этих напитков разный состав и пищевая ценность. Продукцию по-разному проверяют на микробиологические показатели и соответствие санитарным нормам. В ведомстве подчеркнули, что заменить коровье на растительное молоко лучше тем, у кого выявлена непереносимость молочного белка или лактозы.