Ученые нашли ген, позволяющий создать лекарство против болезни Альцгеймера

Нью-Йорк, 23 января. Ученые из Медицинской школы Кейсовского университета Западного резервного района в США определили неизвестный ранее связанный с белком ген, который может помочь разработать лекарство против опасной и распространенной формы слабоумия — болезни Альцгеймера. Об этом сообщает MedicalXpress.

«Мы рассматриваем этот белок как потенциальную новую терапевтическую форму от этой разрушительной болезни», — сказал Синлун Ван, адъюнкт-профессор патологии в Медицинской школе.

Исследователи сопоставили порядка миллиона генетических маркеров, называемых однонуклеотидными полиморфизами (SNP), с изображениями мозга пациентов, страдающих этой формой деменции.

Они обнаружили специфический SNP в гене FAM222, связанный с развитием атрофии в определенных районах центральной нервной системы (ЦНС). Выяснилось, что белок, кодируемый FAM222, может присоединяться к амилоидному бета-пептиду — главному компоненту крупных отложений в нервной ткани — амилоидных бляшек — и способствует образованию белковых агрегатов.

«Этот белок характерно накапливается, или агрегируется, в центре бляшки у пациентов с болезнью Альцгеймера, как желток яйца. Эта особенность является одной из причин, по которой мы назвали его «агрегатин», — объяснил Ван.

Когда агрегатин вводили мышам, в их мозге ускорялся процесс образования бляшек, а также усиливалось воспаление нервных тканей и ухудшались когнитивные функции. При этом подавление активности белка приводило к улучшению состояния грызунов.

Результаты исследований показали, что снижение уровня этого белка и замедление его взаимодействия с амилоидным бета-пептидом потенциально способно если не предотвратить развитие деменции, то хотя бы замедлить ее развитие.

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