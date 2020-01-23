Трамп обновил собственный рекорд по количеству публикаций в Twitter

Вашингтон, 23 января. Американский президент Дональд Трамп в среду побил собственный рекорд по количеству сообщений в социальной сети Twitter за день с момента вступления в должность. Предыдущий рекорд президент США установил 12 декабря 2019 года, опубликовав 125 сообщений.

Как уточнили специалисты портала Factbase, отслеживающего сообщения Трампа в социальной сети и его официальные заявления, по состоянию на 18.35 по местному времени (в Москве в это время было 02.35) среды, 22 января, американский президент на фоне второго дня слушаний по импичменту в сенате опубликовал в общей сложности 142 твита. При этом 124 из них являются ретвитами. Это, в свою очередь, является его собственным рекордом.

Больше всего публикаций Трамп сделал 5 января 2015 года, когда еще не был президентом США.

Ранее Трамп рассказал, что его сообщения в Twitter — единственная форма защиты от нападок прессы. По его словам, средства массовой информации в стране освещают его не должным образом. Он объяснил, что в социальных сетях всегда может объяснить свою позицию. При этом глава государства отметил, что разочарован тем, как видит его пресса. Он уточнил, что это — самое большое разочарование для него на посту президента.

Трамп обвинил «продажные СМИ» в своем низком рейтинге. Выводами глава Штатов поделился в Twitter. Трамп считает, что он был бы на 15% популярнее в опросах, если бы «продажные СМИ были менее продажными», поскольку сейчас в США наблюдается грандиозный успех в экономике, ставший, возможно, лучшим за всю историю страны. Американский лидер подчеркнул, что его рейтинги выросли бы на 25%, если бы СМИ были более честными.