Коллега Данилы Перова рассказал, как в театре отреагировали на смерть актера

Москва, 23 января. Сын актрисы Раисы Рязановой — актер театра «Содружество актеров Таганки» Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года. Причиной смерти актера стал оторвавшийся тромб.

Актер театра «Содружество актеров Таганки» Александр Алешкин в беседе с Nation News прокомментировал смерть коллеги.

По словам Алешкина, на Перове держался весь коллектив, он всегда был рад оказать помощь.

«Это огромная потеря для нас, Данила Перов был ведущим актером нашего театра, на котором в принципе держался наш коллектив. Это человек — энциклопедия. Вы не представляете, сколько он всего знал. Это был абсолютно безотказный человек, который помогал всем нам, в том числе молодым артистам. Он всегда мог подменить на спектакле, всегда шел на встречу», — говорит Алешкин.

Как подчеркивает коллега Перова, тот в любой жизненной ситуации оставался честным. Он отмечает профессионализм Перова, его уход — невосполнимая потеря для всех актеров «Содружества актеров Таганки».

Будущий артист появился на свет в актерской семье Раисы Рязановой и Юрия Перова. По словам Рязановой, дебют сына в кино состоялся в еще конце 60-х годов. В 1992 году он работал в театре «МодернЪ», сразу после окончания школы-студии МХАТ. Затем перешел в театр «Содружество актеров Таганки».

Помимо работы на театральной сцене Перов вел передачи на радио, а также снимался в сериалах и фильмах. В частности, он известен благодаря ролям в «Отеле «Элеон», «Универе» и «Марше Турецкого».

Ранее сообщалось, что в возрасте 36 лет скончался бывший участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков. Артист полтора года боролся с лейкозом.