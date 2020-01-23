OneTwoTrip назвал самые популярные у россиян туры в 2019 году

Москва, 23 января. Аналитики выяснили, в какие страны россияне чаще всего приобретали пакетные туры в 2019 году. Согласно данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, наиболее популярным направлением для отдыха в 2019 году была Турция.

В эту страну россияне покупали почти половину (41,9%) от общего количества пакетных туров. Это на 3,6% больше, чем в 2018 году. Как пишет RT, по сравнению с прошлым годом, поездка в Турцию стала дороже на 14%. На втором месте оказался Кипр (10,8% купленных путевок). На третьем месте по количеству купленных путевок оказалась Россия. Она сместила Таиланд на строчку ниже.

По данным экспертов, на различные российские курорты было куплено 10,6% туров. Это почти на 2% больше, чем в 2018 году. При этом за прошлый год стоимость отдыха в России снизилась на 25%.

Ранее стало известно, что многие россияне отказались от путешествий в 2019 году из-за ипотеки и незапланированных расходов. Эксперты опросили более 4200 россиян. По данным туристического сервиса, четверть их них уже вернулись из путешествия и запланировали следующую поездку. Остальные россияне назвали причины, из-за которых не смогли поехать отдыхать. Порядка 58% опрошенных рассказали, что отказались от поездки из-за материальных проблем. 7% россиян остались дома из-за выплат по ипотеке.