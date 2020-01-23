NI объяснил, почему устаревшие российские ракеты «Оникс» по-прежнему смертоносны

Нью-Йорк, 23 января. Ракеты «Оникс» медленнее, чем новейшие гиперзвуковые, но все же они по-прежнему остаются смертоносными и представляют угрозу для кораблей врага. Об этом сообщает специализированное военное издание National Interest.

В статье «Ониксы» называются «старым сверхзвуковым оружием», потому что, согласно сведениям издания, впервые они поступили на вооружение два десятка лет назад. У нового поколения «Ониксов», напоминают авторы материала, дальность полета увеличится с 600 до 800 километров, помимо этого, у него появится модернизированная система прицела и защиты от радиопомех.

По данным журнала, Отдел иностранных военных исследований армии Соединенных Штатов считает систему наведения одной из самых «интересных» характеристик отечественных ракет «Оникс». Так, эта система позволяет совместное использование ракет различного класса, она способна определять степень важности целей, на базе которой прорабатывается план ударов, пишут «Известия».

После ликвидации ключевой цели оставшиеся ракеты выпускаются по другим кораблям, поэтому ни по одной из мишеней не наносится удар более чем одной ракетой. После перехода на режим автоматического сопровождения цели у «Оникса» выключается радар, после чего ракета спускается на высоту от пяти до десяти метров, на которой большинство радиолокаторов ПВО не могут функционировать, отмечает «Вечерняя Москва».

По словам автора статьи, невзирая на различные сообщения о том, что гиперзвуковое оружие «изменит правила игры», старое и более медленное сверхзвуковое оружие по-прежнему представляет угрозу для надводных кораблей, отмечает kp.ru.

Как сообщала «Газета.Ru», в начале года руководитель Министерства обороны России Сергей Шойгу поручил военным отслеживать развертывание американской стороной ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Во время селекторного совещания, на котором обсуждались приоритетные направления деятельности ведомства в 2020 году, военный министр подчеркнул, что необходимо провести скрупулезный анализ потенциальных военных угроз и рассмотреть меры по совершенствованию ВС РФ.