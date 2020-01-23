«Известия» узнали, где будут взяты 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Москва, 23 января. Реализация целей, поставленных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, потребует изменения конструкции казны. Об этом рассказал источник, близкий к правительству.

Ранее новый председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что для выполнения задач, поставленных Путиным, дополнительно потребуется выделить 4,5 триллиона рублей до 2024 года. Премьер поручил Минфину и Минтруду до 11 февраля подготовить поправки в бюджет.

Как пишет газета «Известия», 450 миллиардов рублей потребуются уже в этом году. Издание пишет, что эти расходы будут покрыты свободными остатками, скопившимися на счетах казначейства, а также деньгами Резервного фонда правительства.

«Основным источником средств на выполнение этих задач, скорее всего, станет отмена части налоговых льгот, считает федеральный чиновник, знакомый с расчетами Минфина. Общая прогнозируемая сумма льгот на 2020 год – почти 4,1 триллиона рублей», — пишет газета.

Напомним, 15 января российский лидер Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в котором предложил некоторые изменения в Конституции РФ. После этого Кабмин России ушел в отставку в полном составе. Новым премьер-министром страны был назначен глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, а прежний руководитель кабинета министров Дмитрий Медведев стал заместителем председателя Совета безопасности РФ.

Мишустин ранее объявил, что все члены нового правительства будут нести личную ответственность за выполнение поставленных лидером страны задач. Так, он пообещал реализовать майские указы Путина, вернуть утраченное доверие между властью и предпринимательскими кругами, выстроить четкую систему сотрудничества и взаимодействия с регионами, а также улучшить инвестиционный климат в стране и ускорить работу по выполнению национальных проектов.