Москва, 23 января. Россия и Израиль подписали соглашение об усыновлении российских детей, сообщил министр экологии Израиля Зеев Элькин. Документ был заключен во время встречи сопредседателей российско-израильской межправительственной комиссии. Российскую сторону на ней представляли заместитель министра экономики Азер Муталим оглы Талыбов и сотрудники профильных организаций.

Министр экологии Израиля сообщил о подписании с Россией договора об усыновлении детей. Как пишет РИА Новости, переговоры с Израилем велись с 2016 года. Как уточнил Элькин, соглашение является историческим.

«Был подписан очень важный договор об усыновлении, который готовился. Очень много лет над ним работали, это историческое событие», — подчеркнул он.

Ранее пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в России сообщила, что французские приемные родители в 2018 году усыновили более 20 российских детей.

Ранее сообщалось, что в России наблюдается «бум усыновления». Это связано с тем, что россияне стали гораздо охотнее усыновлять малышей. Их забирают даже в те семьи, где уже есть свои дети. Еще одна причина — смягчение ограничения на иностранное усыновление, которое появилось после принятия «закона Димы Яковлева».

Иностранное усыновление разрешается только после того, как сведения о малыше пролежали два года в банке данных. И их никто не запросил.