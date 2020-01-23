Генсек ООН предупредил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»

Нью-Йорк, 23 января. Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреш заявил, что на сегодняшний день существует четыре «всадника Апокалипсиса», угрожающих миру. Об этом чиновник сказал в ходе ГА ООН.

«Я вижу «четырех всадников» среди нас — четыре надвигающиеся угрозы, которые подвергают опасности прогресс XXI века и создают угрозу возможностям», — передают «Известия» слова Гутерреша.

Он обратил внимание на то, что первым всадником является «высочайшая геостратегическая напряженность». По его мнению, разрушительные конфликты ведут к широкомасштабным человеческим страданиям и жертвам, кроме того, фиксируется рост ядерной угрозы, пишет «Утро.ру».

Вторым «всадником», отметил генсек ООН, является климатический кризис, поскольку наблюдается увеличение средней температуры на планете, а миллионы видов живых существ оказались под угрозой вымирания.

Как сообщает RT, третьим «всадником» Гутерреш назвал «растущее глобальное недоверие». Он выразил уверенность в том, что в мире рушится доверие к политическим институтам и учреждениям, а два из трех человек живут в странах, где есть неравенство.

Так, последним «всадником», по его словам, является «темная сторона цифрового мира». Гутерреш пояснил, что новые технологии используют для мошенничества и преступлений, разжигания вражды и ненависти, распространения фейков и эксплуатации людей, сообщает телеканал «360».