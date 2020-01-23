Малахов и Басков попали в неловкую ситуацию на корпоративе

Москва, 23 января. Николай Басков и Андрей Малахов оконфузились на корпоративе, посвященном юбилею жены миллиардера Самвела Карапетяна — Этери. Певец и телеведущий пришли на мероприятие в одинаковых пиджаках.

Этери Карапетян с размахом отпраздновала свой день рождения в Москве. В качестве подарка, муж подарил ей выступление звезд эстрады — Софии Ротару, Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Сосо Павлиашвили и Томаса Андерса из Modern Talking. Сцену, на которой выступали звезды украшало имя супруги предпринимателя.

Ведущим мероприятия был звезда телеэкрана Андрей Малахов. Курьезное совпадения стало очевидным, когда на сцену к Малахову вышел Басков. На них оказались одинаковые пиджаки из коллекции Dolce & Gabbana. Как пишет Малахов у себя в Instagram Филипп Киркоров успел загадать желание пока стоял между телеведущим и певцом в одинаковых пиджаках.

«Это было феерически! Спасибо за праздник», — благодарен за вечеринку телеведущий.

Ранее Басков вступился за Софию Ротару, также выступавшую на корпоративе у семьи Карапетян. В декабре украинская певица вернулась на российскую сцену, несмотря на то, что год назад заявляла, что не будет выступать в России, за что и подверглась критике со стороны общественности.

«София Михайловна была очень подавлена реакцией некоторых представителей российской общественности. Я считаю, что нельзя забывать то, что она сделала для нашей эстрады, сколько она дала концертов. У нее есть свои поклонники, которые ждут ее возвращения на сцену. София Михайловна стала заложницей тех непростых обстоятельств, что сложились между двумя странами», — говорил Басков.