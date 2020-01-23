Жители Алеппо рассказали об обстрелах бандформирований из Идлибской зоны деэскалации

Алеппо, 23 января. Жители сирийского города Алеппо рассказали репортерам, что подвергаются непрекращающимся ежедневным обстрелам незаконных бандитских формирований со стороны Идлибской зоны деэскалации.

«Я лишь успел припарковаться, вынес вещи, зашел домой, как вдруг сильный взрыв. Когда выбежал на улицу, увидел мужчину рядом с этой воронкой, он погиб и автомобиль весь в осколках, так больше невозможно жить», — передает РИА Новости слова жителя одного из кварталов Мухаммада Нийяля.

Хадижа Дадда проживает в районе Новое Алеппо. В результате взрыва мин здесь у женщины погиб водитель. По ее словам, шофер сгорел прямо в транспортном средстве.

«Я это не смогу никогда забыть», — призналась женщина.

Как сообщала «Газета.Ru», вооруженный конфликт в Сирийской Арабской Республике продолжается с 2011 года. В конце декабря 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в САР и Ираке. На сегодняшний день сирийское правительство продолжает зачистки от боевиков, а также восстанавливает инфраструктуру страны, занимается политическим урегулированием и возвращением беженцев.

В начале 2020 года, передавал RT, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что сотрудничество между российскими и сирийскими военными позволяет уничтожать наиболее опасных террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.