Пенсионный фонд России возглавил Максим Топилин. События дня. ФАН-ТВ

Топилин возглавил ПФР
Крупные кадровые перестановки продолжаются. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил главой Пенсионного фонда Максима Топилина. Ранее он занимал пост министра труда и социальной защиты страны. Еще одним бывшим министром, который получил должность в новом правительстве, стала Вероника Скворцова. Теперь она будет возглавлять Федеральное медико-биологическое агентство. Масштабные изменения в политической среде произошли после назначения премьер-министра. Новый состав правительства эксперты назвали высокопрофессиональным и нацеленным на результат.
Утвержден законопроект о Brexit
Парламент Британии утвердил законопроект о Brexit. Теперь дело за королевой Елизаветой II, которая должна одобрить билль. Как отмечают местные СМИ, ожидается, что монарх поставит свою подпись уже на этой неделе. А далее соглашение должно быть ратифицировано Европарламентом. Уже после этого страна сможет выйти из Евросоюза. Видимо, в этой схеме премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не сомневается. Он уже заявил, что Brexit пройдет строго в намеченный срок 31 января.
Жителям Уханя запретили покидать город
Власти Китая продолжают борьбу с опасным коронавирусом. Одна из мер — временно они запретили жителям Уханя покидать город. Именно оттуда и стала распространяться болезнь. Приостановлена работа вокзалов и аэропортов. Согласно последним данным, жертвами вируса стали 17 человек. Количество заразившихся возросло до 571. Из-за вспышки в российских аэропортах проверяют каждого пассажира, прибывающего из Китая. Накануне в Петербурге обследовали двух человек, у которых заподозрили заражение вирусом. Диагноз не подтвердился.
Московская антидопинговая лаборатория лишилась лицензии
Московская антидопинговая лаборатория лишилась лицензии. Ее временно отобрали представители всемирного антидопингового агентства (WADA). Теперь специалисты столичной лаборатории не смогут проводить любые работы с допинг-пробами, а еще ранее WADA лишил РУСАДА статуса и ограничил участие наших спортсменов в крупных соревнованиях на четыре года. Причиной стали некие нарушения в московской антидопинговой лаборатории. Но у российской стороны есть право на апелляцию.