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8:34 23 Января 2020

Пенсионный фонд России возглавил Максим Топилин. События дня. ФАН-ТВ

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Топилин возглавил ПФР

Пенсионный фонд России возглавил Максим Топилин. События дня. ФАН-ТВ

Крупные кадровые перестановки продолжаются. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил главой Пенсионного фонда Максима Топилина. Ранее он занимал пост министра труда и социальной защиты страны. Еще одним бывшим министром, который получил должность в новом правительстве, стала Вероника Скворцова. Теперь она будет возглавлять Федеральное медико-биологическое агентство. Масштабные изменения в политической среде произошли после назначения премьер-министра. Новый состав правительства эксперты назвали высокопрофессиональным и нацеленным на результат.

 

Утвержден законопроект о Brexit

Пенсионный фонд России возглавил Максим Топилин. События дня. ФАН-ТВ

Парламент Британии утвердил законопроект о Brexit. Теперь дело за королевой Елизаветой II, которая должна одобрить билль. Как отмечают местные СМИ, ожидается, что монарх поставит свою подпись уже на этой неделе. А далее соглашение должно быть ратифицировано Европарламентом. Уже после этого страна сможет выйти из Евросоюза. Видимо, в этой схеме премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не сомневается. Он уже заявил, что Brexit пройдет строго в намеченный срок 31 января.

 

Жителям Уханя запретили покидать город

Пенсионный фонд России возглавил Максим Топилин. События дня. ФАН-ТВ

Власти Китая продолжают борьбу с опасным коронавирусом. Одна из мер — временно они запретили жителям Уханя покидать город. Именно оттуда и стала распространяться болезнь. Приостановлена работа вокзалов и аэропортов. Согласно последним данным, жертвами вируса стали 17 человек. Количество заразившихся возросло до 571. Из-за вспышки в российских аэропортах проверяют каждого пассажира, прибывающего из Китая. Накануне в Петербурге обследовали двух человек, у которых заподозрили заражение вирусом. Диагноз не подтвердился.

 

Московская антидопинговая лаборатория лишилась лицензии

Пенсионный фонд России возглавил Максим Топилин. События дня. ФАН-ТВ

Московская антидопинговая лаборатория лишилась лицензии. Ее временно отобрали представители всемирного антидопингового агентства (WADA). Теперь специалисты столичной лаборатории не смогут проводить любые работы с допинг-пробами, а еще ранее WADA лишил РУСАДА статуса и ограничил участие наших спортсменов в крупных соревнованиях на четыре года. Причиной стали некие нарушения в московской антидопинговой лаборатории. Но у российской стороны есть право на апелляцию.

 