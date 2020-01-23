Российская экономика будет расти быстрее, чем экономика США и ЕС

Москва, 23 января. Экономика Российской Федерации в 2020–2022 годах будет расти быстрее, чем американская и европейская. Об этом свидетельствует прогноз ИНП РАН.

В текущем году ВВП России вырастет на 1,8%, а в следующие два годна — на 2,2%. Американские показатели соответственно составляют 1,9%, 1,7% и 1,5%, а европейские — 1,7%, 1,5% и 1,5%.

При этом специалисты подчеркивают, что несмотря на положительную динамику, России не удастся достичь среднемировых темпов роста. Среди причин перечисляются отсутствие инвестиций и слабый потребительский спрос, считают эксперты.

Сдерживать рост ВВП будут и более высокие темпы роста импорта по сравнению с экспортом, отмечают авторы прогноза. С повышением инвестиционной активности возрастет спрос на заграничную продукцию, прежде всего на оборудование, большая часть которого производится за рубежом.

Как отмечают эксперты, рост темпов ВВП до 3–4% в перспективе невозможен без повышения благосостояния населения. В 2020–2022 годах темпы прироста доходов граждан составят 1,3–2,2% прогнозируют ИНП РАН.

Согласно оценке специалистов, достижение среднемирового уровня роста около 3% реалистично при условии, что государственные инвестиции разгонят российскую экономику, подчеркивает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

По его словам, ускорение в 2020-м в полной мере будет зависеть от результатов «работы над ошибками», которую проведут по итогам реализации нацпроектов в прошлом году. По его мнению, ускорение в 2020-м году будет зависеть от итогов «работы над ошибками», проведенной по итогам реализации нацпроектов в прошлом году.

По мнению экспертов, рост замедлится и у крупнейших экономик мира. Но в их случае замедление роста уже будет связано с торговыми войнами.