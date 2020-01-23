Госдеп США отреагировал на распространение коронавируса в Китае

Вашингтон, 23 января. Госдепартамент США утверждает, что китайские власти не сразу отреагировали на эпидемию коронавируса. По мнению американских дипломатов, КНР скрыла факт распространения болезни.

«Что касается коронавируса, считаю, что обеспокоенность внутри Китая и в международном масштабе отражает то, что мы видели ранее — нежелание оперативно действовать не придает мировому сообществу чувства уверенности касательно того, как с этим справляются в Китае», — сказал репортерам в четверг высокопоставленный дипломат.

По его словам, американские власти до сих пор «обеспокоены транспарентностью правительства в Китае», пишет «Ридус».

В дипломатической миссии США также выразили надежду на то, что Пекин понял всю серьезность ситуации.

«Мы встревожены, но осторожно оптимистичны», — резюмировал представитель внешнеполитического ведомства.

Как ранее сообщал RT, глава Амурской области Василий Орлов в связи с распространением в Китае нового типа короновируса, жертвами которого в настоящее время стали 17 человек, призвал местных жителей на какое-то время отказаться от поездок в КНР.

Ранее в Китае началась вспышка пневмонии, вызванная, отмечала «Газета.Ru», новым типом коронавируса. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. По последним данным, умерли 17 человек. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и некоторых других странах.

Доктор Александр Мясников призвал россиян не паниковать в связи с распространением вируса, объяснив, что процент смертности невелик. Кроме того, сообщал Infox.ru, специалист порекомендовал прививаться, поскольку это самая лучшая превентивная мера.