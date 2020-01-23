Диетолог Гинзбург объяснил, когда ожирение может быть заразным

Москва, 23 января. Несмотря на то, что ожирение — это не вирус, и оно не может передаваться от человека к человеку, но могут быть «исключения». Известны случаи «социального заражения» ожирением, сообщает директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

В 2019 году Роспотребнадзор сообщал, что в Российской Федерации почти 50% граждан старше 30 лет имеют лишний вес. В этом году позитивной динамики не наблюдается.

Среди основных причин ожирения специалисты выделяют недостаток физической активности и неправильное питание. Помимо этих факторов есть и менее очевидные причины.

«Человеку, как любому примату, свойственно так называемое «подражательное поведение». Зачастую человек подражает и хорошему, и плохому поведению. Чем человек менее по-взрослому организован, тем он больше склонен подражать своему окружению», — говорит доктор медицинских наук.

Гинзбург отмечает, что чаще всего «подражательное поведение» наблюдается в офисах. Работники не могут отказаться от совместного времяпрепровождения и за компанию едят со всеми коллегами, что в итоге выливается в лишние килограммы на весах.

Также специалист утверждает, что подобное «подражание» можно встретить и в семейных парах.

«Мы часто наблюдаем увеличение веса у мужчин, у которых беременеет жена. Казалось бы, для нее естественно набирать вес, но почему-то набирает вес и мужчина. Это происходит из-за того, что мужчина ограничивает свою активность, больше времени проводит дома, больше ест со вкусом и удовольствием», — объясняет диетолог.

Эксперты подчеркивают, что ожирение может стать причиной целого ряда болезней и осложнений. По данным ВОЗ, лишний вес провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и, в отдельных случаях, даже онкологии.