Стрельба произошла в центре Сиэтла, есть жертвы и раненые

Сиэтл, 23 января. Неизвестный мужчина открыл огонь в центре американского города Сиэтл (штат Вашингтон), был убит один человек, пятеро получили ранения, сообщает местная полиция.

Как сообщают местные правоохранители, преступнику удалось скрыться с места происшествия. На данный момент полиция разыскивает подозреваемого.

«Есть многочисленные жертвы. Подозреваемый сбежал, полиция его ищет. Офицеры и медики предоставляют помощь раненым», — сообщается в Twitter местной полиции.

Согласно данным NBC, стрельба была открыто в популярном среди туристов месте. По предварительным данным, у стрелка не было сообщников. Пятеро раненных в возрасте от 9 до 55 лет были доставлены в больницу. Состояние одной жертвы оценивается как тяжелое.

20 января неизвестный устроил стрельбу в ночном клубе в американском штате Техас, в результате происшествия два человека получили смертельные ранения. Сообщается, что еще пять человек пострадали и были доставлены в больницу.