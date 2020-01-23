Водолацкий рассказал, когда стоит ожидать введения единой валюты РФ и Белоруссии

Москва, 23 января. Единая валюта в Российской Федерации и Белоруссии может быть введена не раньше 2030 года, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

Введение единой валюты в Союзном государстве, создание которого установлено в договоре, вступившем в силу еще в 2000 году обсуждается в течении длительного времени.

«С учетом того, как у нас идут подписания так называемых дорожных карт — уже больше 80% подписано, даже 90% уже подписано, по некоторым есть вопросы — то я думаю, что единая валюта у нас может быть не ранее 2030 года. Настолько медленно идут подписания», — заявил Водолацкий.

По мнению депутата, он как первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками активно участвует в работе различных комиссий, которые занимаются усовершенствованием документов по решению проблемных вопросов, существующих во взаимоотношениях Москвы и Минска, в том числе в области единой валюты.

Виктор Водолацкий отмечает, что Россия и Белоруссия уже сейчас эффективно сотрудничают в рамках договора о Союзном государстве по ряду вопросов, в том числе обороны, промышленности, медицины и культуры.

Ранее первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявлял, что предположения о возможном отказе Минска от своей национальной валюты в рамках программы углубленной интеграции с Российской Федерацией являются «абсолютной глупостью». По его словам, переговоры на эту тему с российской стороной не ведутся.