Пушков высмеял предложение Зеленского взять Украину в ЕС на место Великобритании

Москва, 23 января. Призыв президента Украины Владимира Зеленского принять его страну в Евросоюз на место Великобритании выходит за рамки здравого смысла. Об этом у себя в Twitter написал член Совета Федерации Алексей Пушков.

Ранее президент Украины во время Международного экономического форума в Давосе выразил надежду, что если одна страна выходит из Евросоюза, то у другой «появиться шанс туда войти». Великобритания должна покинуть ЕС 31 января, но эта дата ранее переносилась из-за невозможности ратификации договора об условиях Brexit в британском парламенте.

Как считает российский сенатор, вступление Украины в Европейский союз нанесет ощутимый урон по объединению.

«Трудно нанести по Евросоюзу удар большей силы, чем принять полунищую, отягощенную кризисом в Донбассе, факельными шествиями, мятущуюся Украину. Зеленский считает — ЕС должен этого хотеть. Но ЕС не хочет», – отметил Пушков.

В феврале 2019 года Верховная рада по инициативе действующего на тот момент президента Украины Петра Порошенко приняла изменения в конституцию, согласно которым закрепляется курс Киева на вступление в Евросоюз и НАТО.

Несмотря на все попытки Украины, еврокомиссар по политике соседства и расширению Евросоюза Йоханнес Хан заявлял, что тема членства Украины в ЕС не стоит на повестке, и что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично. По его словам, Киев должен сфокусироваться имплементации договора об ассоциации с ЕС.

Ранее сенатор Алексей Пушков сравнил заявивших о своих амбициях в ПАСЕ украинских депутатов с агрессивными собаками. По словам Пушкова «Политические ротвейлеры» всем надоели. В тренде — меньше агрессии».