Пьяного 10-летнего ребенка госпитализировали в Саратове

Саратов, 23 января. В Саратове был госпитализирован 10-летний мальчик в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Сообщается, что пьяного мальчика обнаружила прохожие на улице, которые и вызвали медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что жительница Воронежа была снята с поезда после того, как она в состоянии алкогольного опьянения вытащила свою девятимесячную дочь из купе и швырнула ее на лестницу между этажами вагона. Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 января. Женщина была доставлена в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Крымская