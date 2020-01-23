Юрист Трещев призвал судить Водонаеву за оскорбления россиян

Москва, 23 января. Юрист, правозащитник и общественный деятель Александр Трещев заявил, что усмотрел в словах телеведущей Алены Водонаевой не только признаки административного правонарушения, но и уголовного. По мнению юриста каждый, кто намерен воспользоваться маткапиталом имеет право подать в суд на телеведущую о поводу защиты своей чести и достоинства.

После введения материнского капитала за первого ребенка Алена Водонаева заявила, что «отчаявшиеся от нищеты россияне» и «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки» начнут рожать по несколько детей, ради получения маткапитала.

Как утверждает юрист Александр Трещев, слова Водонаевой можно трактовать как неуважение к обществу.

«Каждый человек, планирующий в будущем завести ребенка и воспользоваться маткапиталом, вправе воспринимать слова Алены Водонаевой как личное оскорбление и подать в суд по поводу защиты своей чести и достоинства», — говорит правозащитник.

Он считает крайне опасной ту тенденцию, что Водонаева и подобные ей люди делают себе рекламу на таких высказываниях. При этом, как отмечает Трещев, они не осознают, какой ущерб наносят обществу.

«Водонаева «хайпует» и зарабатывает на этом деньги! Это полукриминальный эпатаж, который должен быть пресечен и наказан. Я прошу российскую правовую практику призвать ее к ответу по всей строгости закона», — резюмировал Александр Трещев.

Телеведущая не первый раз привлекает к себе внимание провокационными заявлениями. В конце 2019 года она написала в Instagram, что «презирает» семьи, которые «живут в нищете» и растят несколько детей. Из ее высказываний также вытекает, что в РФ рожают либо богачи, либо необразованные люди. Критика Водонаевой материнского капитала вызвала большой резонанс. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин назвал высказывания телеведущей оскорблением всех жителей Российской Федерации и призвал наказать Водонаеву по закону об оскорблении общества.