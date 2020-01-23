Соловьев рассказал о страшной ошибке россиян, отказавшихся от вакцинации

Москва, 23 января. Отказ от вакцинации — страшная ошибка, которая может стать роковой не только для непривитого человека, но и для всего человечества, считает журналист Владимир Соловьев.

Данное заявление известный телеведущий сделал на фоне поступающих сообщений о распространении нового коронавируса, из-за которого в Китае скончались уже 17 человек. Сообщается о зарегистрированных случаях заражения в Южной Корее, Японии, Таиланде и США.

«Когда мы бездумно, сами вдруг решаем за себя и за своих детей не проходить вакцинацию, мы совершаем не просто ошибку, мы совершаем страшную ошибку, которая может стать роковой не только для нас, но и для человечества в целом», — заявил Владимир Соловьев.

Также журналист подверг критике необоснованное использование антибиотиков для лечения «любых болезней». Как подчеркивает Соловьев, использовать данные медикаменты следует лишь по назначению доктора.

По данным оперативного мониторинга Роспотребнадзора, в Российской Федерации привито почти 74 миллиона человек — 50,5% от численности населения).

Глава ведомства Анна Попова подчеркнула, что в России ведется разработка вакцины против коронавируса, бушующего на территории Китая.

«Да, разработка вакцины, конечно, ведется. Каждый раз, когда мы имеем последовательность вируса, мы начинаем немедленно разработку вакцины», — говорит глава Роспотребнадзора.

Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло 17 человек, подтверждено 473 случая заражения. Китайские власти официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.