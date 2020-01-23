Звезды советского футбола прокомментировали ситуацию с Кокориным

Москва, 23 января. Обладатель бронзы чемпионата мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили и двукратный обладатель Кубка СССР Валерий Рейнгольд прокомментировали информацию о возможном переходе футболиста Александра Кокорина из «Зенита» в «Сочи».

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что Кокорин будет отдан в аренду в «Сочи» до лета 2020 года. Главный тренер команды из Санкт-Петербурга Сергей Семак остался недоволен таким решением руководства, так как Кокорин входил в его планы на оставшуюся часть сезона.

«Главный тренер — это главное звено в футбольном клубе. Когда не учитывается мнение главного тренера — это безобразие», — комментирует ситуацию Кавазашвили.

Но он также отметил, что недавно вышедшему из колонии футболисту не стоит отказываться от аренды в «Сочи», так как ему там будет обеспечено игровое время, и он сумеет быстрее вернуться к прежним кондициям.

«Он должен использовать предоставленную возможность, чтобы зацепиться за основной состав и доказать, что он может играть за любой российский топ-клуб», — отмечает Анзор Кавазашвили.

Бронзовый призер чемпионата мира по футболу 1966 считает, что Кокорину надо играть, а не спорить с решением руководства.

Похожее мнение высказывает и Валерий Рейнгольд. Он отметил, что Кокорин не единственный футболист, побывавший в такой ситуации. Например, через тюремное заключение проходил и легенда советского футбола Эдуард Стрельцов.