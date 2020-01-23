Самолет рухнул на территории аэродрома в Калифорнии, есть жертвы

Лос-Анджелес, 23 января. Четыре человека погибли при крушении небольшого самолета на территории аэродрома, который расположен в калифорнийском городе Корона. О происшествии заявила местная пожарная служба.

«Четыре человека погибли в результате аварии», — сообщается на странице пожарной службы в Twitter.

Согласно данным пожарных, авария привела к воспламенению более 300 литров авиатоплива, что стало причиной пожара на площади 0,1 га. Как сообщают местные экстренные службы, пожар был ликвидирован.

Часть аэродрома, в котором произошло крушение летательного средства была закрыта для расследования причин и обстоятельств аварии.

Ранее стало известно, что американская авиационная корпорация Boeing временно прекратила сборку самолетов 737 MAX, эксплуатация которых была приостановлена после двух катастроф.