Помпео объяснил простым американцам, зачем США тратят деньги на Украину

Вашингтон, 23 января. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Киев является «огромным торговым партнером» для Вашингтона, поэтому уровень затраченных на Украину ресурсов отражает уровень интересов США.

Журналисты агентства Bloomberg поинтересовались у госсекретаря, почему для простых американцев могут быть важны отношения между США и Украиной.

«Мы заботимся о демократии везде. Они [Украина] являются огромным торговым партнером для США. У Америки есть ряд интересов в отношении Украины, и я думаю, что количество ресурсов, которые мы туда выделили, отражает уровень этих интересов», — ответил Помпео.

Глава Госдепа также напомнил, что США поставляют на Украину оборонительные системы, поддерживают Владимира Зеленского «в борьбе с коррупцией» и дали гарантии безопасности Украине, имея в виду Будапештский меморандум 1994 года.

По словам Помпео, в скором времени он собирается посетить Украину.

Отметим, согласно данным пресс-службы Торгового представителя США, по итогам 2018 года Украина была на 67 месте торговых партнеров США. Тогда как в том же году России была 28-м торговым партнером США.

В понедельник стало известно, что Агентство США по международному развитию готово выделить более 22 миллионов долларов на проект, который должен способствовать повышению «устойчивости украинской демократии». Этого хотят достичь с помощью «новаторских коммуникационных инициатив», передает RT.