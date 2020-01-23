Экс-депутат Рады Чубаров анонсировал дату вторжения в Крым

Киев, 23 января. Экс-депутат Верховной рады Рефат Чубаров заявил, что представители запрещенной на территории РФ организации «Меджлис1 крымскотатарского народа» 2 мая 2020 года пересекут границу полуострова на пункте пропуска «Чонгар».

Глава «Меджлиса крымскотатарского народа»1 Чубаров анонсировал, что помимо представителей его организации в пешем марше также примут участие украинские политики и «западные партнеры». По его мнению, не исключен «силовой сценарий события».

Рефат Чубаров говорит, что у международных организаций, осуждающих так называемую «аннексию Крыма» появится возможность подтвердить свои высказывания действиями. Как он утверждает, Российская Федерация «выжимает крымских татар с полуострова и угрожает их существованию».

О том, что Чубаров намеревается провести пеший марш на Крым с территории Украины стало известно 6 декабря 2019 года. Анонсированная акция получила название «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства». Чубаров отмечал, что привлечет к участию граждан разных стран, а «Меджлис» подготовит обращение к иностранным государствам, судьям Международного суда ООН, депутатам Европейского парламента и ряду других структур. По словам бывшего украинского депутата, целью акции — привлечение внимания к проблемам крымских татар.

В России данную акцию называют провокацией. Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отмечает, что жителям Крыма бояться нечего, так как граница под надежной охраной.

Как сообщает «Газета.ру» ранее Чубаров выступал с инициативой отпраздновать сожжение Москвы войсками крымского хана Гирея в 1571 году.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее число крымчан проголосовали за возвращение в состав России. Украина с волеизъявлением жителей Крыма не согласна и обвиняет Москву в «аннексии». Российская Федерация обвинения отвергает, а президент Владимир Путин подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма окончательно закрыт.

1 Организация запрещена на территории РФ.